В Петербурге вандалы разгромили 32 могилы на Красненьком кладбище
В Санкт-Петербурге свыше трёх десятком могил, находящихся на Красненьком кладбище, были осквернены вандалами. Инцидент произошел вчера, 26 января, в Кировском районе Северной столицы.
Факт вандализма зафиксировал 58-сотрудник кладбища в процессе обхода территории. Оскверненными оказались 32 могилы. На данный момент неизвестно, когда они были разрушены.
Поиском вандалов занимается полиция, по факту случившегося инициировано уголовно-процессуальное делопроизводство.
Факт вандализма зафиксировал 58-сотрудник кладбища в процессе обхода территории. Оскверненными оказались 32 могилы. На данный момент неизвестно, когда они были разрушены.
Поиском вандалов занимается полиция, по факту случившегося инициировано уголовно-процессуальное делопроизводство.
Автор: Валерия Орлова