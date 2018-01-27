Новый Nokia 7 Plus засветился в Geekbench
Новый смартфон Nokia 7 Plus засветился на бенчмаркинговом сайте Geekbench. Это первый случай, когда информация о разработке компании HMD Global, появилась в Сети.
Nokia 7 Plus будет работать на октано-ядерным процессоре Snapdragon 660 от Qualcomm и 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон сочетается с операционной системой Android 8.0 Oreo из коробки.
Для сравнения, Nokia 7, которая была запущена в Китае в октябре прошлого года, оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 630, оперативной памятью 4 ГБ или 6 ГБ, 5,2-дюймовым экраном Full-HD IPS с защитой Gorilla Glass.
Во время тестов Nokia 7 Plus заработал 1636 баллов в одноядерном испытании и 5902 баллов в многоядерном. Смартфон должен дебютировать на выставке Mobile World Congress.
Ранее в Сети показали Nokia 10.
Nokia 7 Plus будет работать на октано-ядерным процессоре Snapdragon 660 от Qualcomm и 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон сочетается с операционной системой Android 8.0 Oreo из коробки.
Для сравнения, Nokia 7, которая была запущена в Китае в октябре прошлого года, оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 630, оперативной памятью 4 ГБ или 6 ГБ, 5,2-дюймовым экраном Full-HD IPS с защитой Gorilla Glass.
Во время тестов Nokia 7 Plus заработал 1636 баллов в одноядерном испытании и 5902 баллов в многоядерном. Смартфон должен дебютировать на выставке Mobile World Congress.
Ранее в Сети показали Nokia 10.
Автор: Джанабилова Татьяна П