Google временно распродает Pixel и Pixel XL по цене бюджетных смартфонов
Google начал распродажу моделей Pixel и Pixel XL по стоимости бюджетных устройств. Несмотря на презентацию второй версии модели в конце 2017 года, производитель считает прошлые выпуски линейки достаточно актуальными. Для возвращения к ним интереса со стороны покупателей было объявлено предложение о покупку по заниженной цене.
Какое время российские магазины предлагают базовую версию наиболее дешевого из продуктов за 32 тысячи рублей. В это время зарубежная площадка Daily Steals понизила цену устройства до $319, что эквивалентно 18 тысячам рублей. Для версии XL стоимость составила $379 (21,5 тысячи рублей). Оба случая описывают модели, укомплектованные ПЗУ на 32 ГБ. Основной минус заключается в том, что продаваемые смартфоны отличаются статусом «восстановленных». При этом по словам представителей торговых площадок данная процедура была проведена непосредственно экспертами Google, а значит - они не хуже новых устройств.
Все модификации Pixel и XL-версии смартфона, реализуемые по стоимости бюджетных новинок, предназначены для функционирования с сетями GSM, за счет чего они могут полноценно работать со всеми операторами, предоставляющими услуги на территории России. Магазин Daily Steals не совершает поставок в РФ напрямую, однако данное ограничение весьма легко обойти, если использовать услуги одной из многочисленных компаний-посредников. В подобном случае потребуется совершить доплату в размере порядка $20-$40. При этом хорошей новостью станет возможность приобретать любые мобильные устройства с поставками из США, поскольку в реестре нотификации ФСБ, вероятнее всего, флагманы от Google отсутствуют.
Какое время российские магазины предлагают базовую версию наиболее дешевого из продуктов за 32 тысячи рублей. В это время зарубежная площадка Daily Steals понизила цену устройства до $319, что эквивалентно 18 тысячам рублей. Для версии XL стоимость составила $379 (21,5 тысячи рублей). Оба случая описывают модели, укомплектованные ПЗУ на 32 ГБ. Основной минус заключается в том, что продаваемые смартфоны отличаются статусом «восстановленных». При этом по словам представителей торговых площадок данная процедура была проведена непосредственно экспертами Google, а значит - они не хуже новых устройств.
Все модификации Pixel и XL-версии смартфона, реализуемые по стоимости бюджетных новинок, предназначены для функционирования с сетями GSM, за счет чего они могут полноценно работать со всеми операторами, предоставляющими услуги на территории России. Магазин Daily Steals не совершает поставок в РФ напрямую, однако данное ограничение весьма легко обойти, если использовать услуги одной из многочисленных компаний-посредников. В подобном случае потребуется совершить доплату в размере порядка $20-$40. При этом хорошей новостью станет возможность приобретать любые мобильные устройства с поставками из США, поскольку в реестре нотификации ФСБ, вероятнее всего, флагманы от Google отсутствуют.
Автор: Валерий Антонов