Инсайдеры подтвердили анонс HTC U12 после MWC 2018
Информация, полученная от инсайдеров, свидетельствует о том, что смартфон HTC U12 будет анонсирован сразу после проведения выставки MWC 2018. По словам экспертов, компания пошла на довольно рискованный, но в то же время логический шаг.
В минувшем году HTC вывела на рынок смартфон топового уровня до официального релиза новой платформы Qualcomm. В связи с этим производителю пришлось за короткое время разработать еще один девайс, который уже получил новый чипсет. Что касается старой модели, то она потеряла актуальность за три месяца, а этот факт не сильно понравился фанатам бренда.
В нынешнем году компания НТС решила не показывать миру гаджет до проведения MWC 2018, чтобы после нее презентовать по-настоящему топовый продукт. Этот шаг является рискованным, потому что в рамках выставки производителя представят очень много смартфонов, информация о них появится в Сети, а разработчики останутся без так называемой бесплатной рекламы. После этого НТС останется только надеяться, что их U12 понравится юзерам.
В минувшем году HTC вывела на рынок смартфон топового уровня до официального релиза новой платформы Qualcomm. В связи с этим производителю пришлось за короткое время разработать еще один девайс, который уже получил новый чипсет. Что касается старой модели, то она потеряла актуальность за три месяца, а этот факт не сильно понравился фанатам бренда.
В нынешнем году компания НТС решила не показывать миру гаджет до проведения MWC 2018, чтобы после нее презентовать по-настоящему топовый продукт. Этот шаг является рискованным, потому что в рамках выставки производителя представят очень много смартфонов, информация о них появится в Сети, а разработчики останутся без так называемой бесплатной рекламы. После этого НТС останется только надеяться, что их U12 понравится юзерам.
Автор: Валерия Орлова