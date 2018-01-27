Уфолог обнаружил на снимках NASA с Марса древние ископаемые зубы
NASA показало новые фотографии, на которых можно заметить найденные на Марсе древние ископаемые зубы. Сведения появились в блоге уфолога Скотта Уорринга.
Ученый, специализирующийся на поиске внеземной жизни, заметил на новых фотографиях объект, который напоминает зубы животных, обитавших когда-то на Земле. Уорринг уверен, что его коллеги, занимающиеся окаменелостями, подтвердят, что на снимке запечатлены зубы. В этом случае у людей появится 100-процентное доказательство существования жизни на Марсе.
На данный момент ни ученые, ни скептики не прокомментировали догадки Уорринга.
Ранее эксперты рассказали, что НЛО заинтересовались американскими лесами.
Ученый, специализирующийся на поиске внеземной жизни, заметил на новых фотографиях объект, который напоминает зубы животных, обитавших когда-то на Земле. Уорринг уверен, что его коллеги, занимающиеся окаменелостями, подтвердят, что на снимке запечатлены зубы. В этом случае у людей появится 100-процентное доказательство существования жизни на Марсе.
На данный момент ни ученые, ни скептики не прокомментировали догадки Уорринга.
Ранее эксперты рассказали, что НЛО заинтересовались американскими лесами.
Автор: Джанабилова Татьяна П