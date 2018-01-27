Mercedes-Benz показал тизеры хэтчбека A-Class нового поколения
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz анонсировал официальный показ нового поколения хэтчбека A-Class. В Сети появились первые тизерные фото модели.
В соответствии с данными, дебют авто станет проводиться в рамках спецмероприятия, которое будет организовано 2 февраля площадке в Амстердаме. Как стало известно, широкая аудитория сможет оценить Mercedes-Benz A-Class 4-го поколения во время автошоу в Женеве. Оценивая тизерный снимок, можно сказать, что передняя часть хэтчбека получит стилистику, соответствующую новому купеобразному седану CLS.
Базисом для A-Class станет платформа MFA, позволяющая понизить общую массу автомобиля невзирая на некоторый рост габаритов. В состав силовой гаммы новинки включат двигатель объемом 1,4 л, созданный при участии специалистов марки Renault. Топовая модификация Mercedes-AMG A45 станет комплектоваться модернизированным турбированным силовым агрегатом и электромотором. Последний станет использоваться в качестве стартер-генератора.
В соответствии с данными, дебют авто станет проводиться в рамках спецмероприятия, которое будет организовано 2 февраля площадке в Амстердаме. Как стало известно, широкая аудитория сможет оценить Mercedes-Benz A-Class 4-го поколения во время автошоу в Женеве. Оценивая тизерный снимок, можно сказать, что передняя часть хэтчбека получит стилистику, соответствующую новому купеобразному седану CLS.
Базисом для A-Class станет платформа MFA, позволяющая понизить общую массу автомобиля невзирая на некоторый рост габаритов. В состав силовой гаммы новинки включат двигатель объемом 1,4 л, созданный при участии специалистов марки Renault. Топовая модификация Mercedes-AMG A45 станет комплектоваться модернизированным турбированным силовым агрегатом и электромотором. Последний станет использоваться в качестве стартер-генератора.
Автор: Валерий Антонов