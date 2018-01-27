East Coast Defender создал новый автомобиль Project Tuki на базе Land Rover
Специалисты East Coast Defender реализовали заинтересовавший любителей внедорожников проект на базе Defender 110. Тюнер известен своими работами, он преобразует внедорожники Land Rover в эксклюзивные образцы автотехники.
Ателье из США, специализирующегося на доработке внедорожных автомобилей Land Rover, представила очередной проект. Речь идёт об автомобиле Project Tuki, выполненном специалистами в стиле «прощальной» модификации Heritage с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Машина получила зелёную краску кузова, отмечены белые стальные колёсные диски и покрышки BF Goodrich. Модель имеет оригинальный бампер и экспедиционный багажник на крыше.
В салоне установили новые сиденья, панель приборов и мультимедиа Kenwood с навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Машина получила деревянный руль Nardi, кресла отделаны натуральной кожей, также как и центральная консоль.
Ателье из США, специализирующегося на доработке внедорожных автомобилей Land Rover, представила очередной проект. Речь идёт об автомобиле Project Tuki, выполненном специалистами в стиле «прощальной» модификации Heritage с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Машина получила зелёную краску кузова, отмечены белые стальные колёсные диски и покрышки BF Goodrich. Модель имеет оригинальный бампер и экспедиционный багажник на крыше.
В салоне установили новые сиденья, панель приборов и мультимедиа Kenwood с навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Машина получила деревянный руль Nardi, кресла отделаны натуральной кожей, также как и центральная консоль.
Автор: Семен Зайцев