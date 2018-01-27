В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
В Великобритании студенты Оксфордского колледжа стали инициаторами установления в учебном заведении туалетов унисекс. Об этом сообщили зарубежные издания.
За такие перемены в основном выступали представители сексуальных меньшинств. В итоге в ходе тайного голосования практически 80% респондентов высказались за замену стандартных туалетов с привычными буквами «Ж» и «М».
Как рассказали журналистам студенты, в Оксфорде произошло гораздо более важное событие, чем просто смена вывески в уборную. Они также убеждены, что администрация престижного учебного заведения всё-таки признала права представителей ЛГБТ-сообщества.
Однако нашлись и те студенты, которые высказались против перемен. Учащиеся подчеркнули, что станут смущаться, если в туалете будут присутствовать представители противоположного пола.
За такие перемены в основном выступали представители сексуальных меньшинств. В итоге в ходе тайного голосования практически 80% респондентов высказались за замену стандартных туалетов с привычными буквами «Ж» и «М».
Как рассказали журналистам студенты, в Оксфорде произошло гораздо более важное событие, чем просто смена вывески в уборную. Они также убеждены, что администрация престижного учебного заведения всё-таки признала права представителей ЛГБТ-сообщества.
Однако нашлись и те студенты, которые высказались против перемен. Учащиеся подчеркнули, что станут смущаться, если в туалете будут присутствовать представители противоположного пола.
Автор: Валерия Орлова