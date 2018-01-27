В Мексике нашли остатки цивилизации инопланетян
В Мексике нашли фигурки, которые могут свидетельствовать о жизни цивилизации инопланетных пришельцев. Хотя некоторые учёные предполагают, то это останки вымершего вида людей. Возраст находки, по их словам, около сами тысяч лет. Но есть и те, кто уверен, что это обман.
В Мексике в древних пещерах, точное расположение которых скрывается, раскопали необычные статуи существ с удлинёнными вытянутыми лицами и глазами круглой формы. Также есть фигурки, изображающие подводные способы перемещения неизвестных особей. Некоторые странные статуэтки исследователи до сих пор не могут ни с чем связать и понять их суть.
Мнения учёных на эту находку кардинально разнятся. Историки утверждают, что это остатки цивилизации инопланетных пришельцев, либо же вымерших человеческих видов, которые населяли эту местность около семи тысяч лет назад. Но совершенно иное представление о происхождении находки у исследователей, которые уверенны, что всё это обман ради повышенного интереса людей.
В Мексике в древних пещерах, точное расположение которых скрывается, раскопали необычные статуи существ с удлинёнными вытянутыми лицами и глазами круглой формы. Также есть фигурки, изображающие подводные способы перемещения неизвестных особей. Некоторые странные статуэтки исследователи до сих пор не могут ни с чем связать и понять их суть.
Мнения учёных на эту находку кардинально разнятся. Историки утверждают, что это остатки цивилизации инопланетных пришельцев, либо же вымерших человеческих видов, которые населяли эту местность около семи тысяч лет назад. Но совершенно иное представление о происхождении находки у исследователей, которые уверенны, что всё это обман ради повышенного интереса людей.
Автор: Страхова Дарья