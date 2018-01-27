Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018
exclusive / Наука / Важно

В Мексике нашли остатки цивилизации инопланетян
В Мексике нашли фигурки, которые могут свидетельствовать о жизни цивилизации инопланетных пришельцев. Хотя некоторые учёные предполагают, то это останки вымершего вида людей. Возраст находки, по их словам, около сами тысяч лет. Но есть и те, кто уверен, что это обман.

В Мексике нашли остатки цивилизации инопланетян


В Мексике в древних пещерах, точное расположение которых скрывается, раскопали необычные статуи существ с удлинёнными вытянутыми лицами и глазами круглой формы. Также есть фигурки, изображающие подводные способы перемещения неизвестных особей. Некоторые странные статуэтки исследователи до сих пор не могут ни с чем связать и понять их суть.

Мнения учёных на эту находку кардинально разнятся. Историки утверждают, что это остатки цивилизации инопланетных пришельцев, либо же вымерших человеческих видов, которые населяли эту местность около семи тысяч лет назад. Но совершенно иное представление о происхождении находки у исследователей, которые уверенны, что всё это обман ради повышенного интереса людей.

Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 14:28
Читайте также
В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
СМИ: Мелания Трамп 3 дня не ночует в Белом доме
Житель Омской области выловил рогатых хищных рыб
Курсанты из Калининграда сняли второй клип под
Секс-кукла Диана Шурыгина переспит с любым
СМИ: МВД Украины создаст специальные
Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои
Умер известный журналист Борис Туманов
Петр Порошенко поддержал новые санкции США против
Японская биржа Coincheck потеряла около 400 млн
Алексей Кудрин предупредил о рисках, связанных с
Ресторан с ужином в тишине признан самым
Добавление комментария
Последние новости
27.01, 23:41 Ольга Бузова и Оксана Самойлова устроили «битву
27.01, 23:23 Пикап Ram 1500 2019 презентован в люксовой версии
27.01, 23:01 Инсайдеры подтвердили анонс HTC U12 после MWC 2018
27.01, 22:41 Анна Седокова умилила фанатов фотографией сына
27.01, 22:21 В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
27.01, 22:01 East Coast Defender создал новый автомобиль Project Tuki
27.01, 21:41 Рита Ора показала "голое" фото в меховой шапке
27.01, 21:16 Эксперты: В iPhone 9 Apple увеличит емкость аккумулятора
27.01, 21:11 Google временно распродает Pixel и Pixel XL по цене
27.01, 21:09 Toyota вывела на тесты новое поколение кроссовера Toyota
27.01, 21:01 Учёные: Мастурбация может привести к сердечным
27.01, 20:54 Ученые: Беспилотные парусники будут исследовать
27.01, 20:46 Ученые: Антропогенные аэрозольные наночастицы усилили
27.01, 20:40 Наталья Рудова примерила на себя образ Харли Квинн
27.01, 20:31 Ученые: К 2025 году камеры смартфонов смогут видеть
27.01, 20:30 Экс-участница «Дома-2» Романец посоветовала подписчицам
27.01, 20:22 Снимок Кэти Холмс 20-летней давности восхитил
27.01, 20:13 В Башкирии в многоэтажном доме загорелся лифт
27.01, 20:04 На Ставрополье впала в кому после ДТП 6-летняя девочка
27.01, 19:56 В Сети появился трейлер «лесного хоррора» «Ритуал» от