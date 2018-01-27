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Смартфон Moto E5 продемонстрировали на 3D-рендерах
Смартфон Moto E5 продемонстрировали на 3D-рендерах. По словам экспертов на сегодня перед брендом стоит задача сравниться с популярными китайскими производителями Huawei и Xiaomi. Специалисты уверены, что это будет достаточно сложно сделать, поскольку Motorola делает ставку на достаточно широкий модельный ряд, что не стыкуется с процессами ценового демпинга.

Смартфон Moto E5 продемонстрировали на 3D-рендерах


В минувшем году пользователям представили модель Moto E4, в которой акцент оказался сделан на «чистой» оболочке Android, а также хороших показателях автономности. В этом году представляют новинку «для всех». 3D-рендеры смартфона появились от OnLeaks. Устройство получит дисплей диагональю 5 дюймов, габариты корпуса составляют 151х74х8,9 мм.



В отличие от прошлого поколения линейки устройств, новинка получит на фронтальной панели физическую клавишу «Домой», а на обратной поверхности будет расположен сканер отпечатков пальцев. Там же будет размещен фирменный круглый модуль камеры, укомплектованный светодиодной вспышкой, хотя сам корпус может быть создан из алюминия. По соседству с портом microUSB находится аудиоджек 3,5 мм. Предположительно, дисплей будет выполнен с соотношением сторон 16:9. Moto E4 показали в июне 2017 года. Соответственно презентация E5 ожидается ближе к летнему сезону. В пару со стандартной версией будет представлена увеличенная вариация Moto E5 Plus.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:42
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