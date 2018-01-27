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«Убийца» флагманов OnePlus 5T рухнул в цене в России ниже 30 тысяч рублей
Один из лучших Android-смартфонов OnePlus 5T рухнул в цене в России ниже психологической отметки, опустившись до 30 тыс. рублей. Сведения появились в тематическом издании.

«Убийца» флагманов OnePlus 5T рухнул в цене в России ниже 30 тысяч рублей


OnePlus 5T один из немногих телефонов, который при сравнительно низкой цене можно отнести к топовым устройствам. Модель укомплектована двойной камерой, безрамочным экраном, инновационными технологиями, поддерживающими последние мировые стандарты.

После старта продаж стоимость OnePlus 5T с экраном в 6,01 дюймов стала уменьшаться. За 29 990 рублей сейчас можно стать обладателем смартфона с памятью на 6 и 64 Гб. Страна-производитель не имеет значение, поскольку девайс поддерживает российский стандарт LTE 4G.

«Убийца» флагманов работает на базе чипсета Snapdragon 835 от Qualcomm и укомплектован ускорителем графики Adreno 540, портом USB Type-C, камерой на 12 и 16 Мп, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, батареей на 3300 мАч с системой быстрой подзарядки.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:38
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