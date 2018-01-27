Пикап Ram 1500 2019 презентован в люксовой версии Laramie Longhorn
Пикап Ram 1500 2019 модельного ряда официально презентован в люксовой версии Laramie Longhorn. «Грузовик бескомпромиссной роскоши» поступил на рынки США. Сведения предоставлены компанией Fiat-Chrysler.
Ram 1500 Laramie Longhorn оснащен светодиодной оптикой, оригинальной решеткой радиатора, легкосплавными дисками на 20- или 22 дюйма. Дизайн пикапа не получил выдающихся черт, зато салон, включая приборную панель, центральную консоль и сиденья, полностью отделан кожей с сатиновыми и деревянными вставками с названием серии автомобиля.
Ram 1500 укомплектован мультимедийной системой Uconnect с экраном на 12 дюймов, подогревом сидений, Wi-Fi, поддерживающим стандарт 4G. Под капотом инженеры разместили силовую установку HEMI V8 объемом на 5,7 литров, генерирующую отдачу в 395 «лошадей» при крутящем моменте в 555 Нм.
Ram 1500 Laramie Longhorn оснащен светодиодной оптикой, оригинальной решеткой радиатора, легкосплавными дисками на 20- или 22 дюйма. Дизайн пикапа не получил выдающихся черт, зато салон, включая приборную панель, центральную консоль и сиденья, полностью отделан кожей с сатиновыми и деревянными вставками с названием серии автомобиля.
Ram 1500 укомплектован мультимедийной системой Uconnect с экраном на 12 дюймов, подогревом сидений, Wi-Fi, поддерживающим стандарт 4G. Под капотом инженеры разместили силовую установку HEMI V8 объемом на 5,7 литров, генерирующую отдачу в 395 «лошадей» при крутящем моменте в 555 Нм.
Автор: Джанабилова Татьяна П