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exclusive / Криминал

В Твери мужчина убил и обезглавил знакомого
В Твери 46-летний местный житель убил и обезглавил знакомого. Его тело было найдено в лесополосе. Об этом сообщили представители СУ СКР по Тверской области.

В Твери мужчина убил и обезглавил знакомого


Следствие установило, что в ноябре минувшего года ныне погибший поссорился со своей сожительницей, уехав из дома в неизвестном направлении на собственном автомобиле. Спустя несколько дней в ходе телефонной переписки он сообщил женщине, что находится в Пролетарском районе в гостях у своего знакомого. Однако спустя несколько дней мужчина перестал выходить на связь.

Полиция установила, что его убил 46-летний житель Твери, у которого погибший и проживал. Злоумышленник сразу начал сотрудничать со следствием и рассказал, что на автомобиле друга выехал в лесной массив, где между товарищами возник конфликт, переросший в драку. От полученных травм владелец транспортного средства скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления подследственный обезглавил труп и захоронил его в том же лесу.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело, его расследование продолжается. После сбора доказательной базы материалы будут переданы в суд для вынесения приговора.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:24
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