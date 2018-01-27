Эксперты: Apple может выпустить новый iPad Pro в стиле iPhone X
Apple может начать производство планшета iPad Pro, стилизованного под iPhone X. Новинку могут представить летом на выставке WWDC или осенью, в ходе традиционных презентаций гаджетов американской корпорации.
Новый планшет, имеющий дизайн и технологии от iPhone X, может получить систему Face iD, а также камеру TrueDepth. Эксперты предположили, что планшет дизайнеры выполнят в стиле флагманского смартфона. На презентации производитель покажет изделие с более тонкими рамками и традиционным козырьком, имеющегося у iPhone X. Новый девайс не будет иметь кнопку со сканером отпечатков пальцев. Согласно имеющейся в Сети информации, подтверждается бета-версия операционной системы iOS 11.3.
Инженеры-разработчики, получившие доступ к тестовому варианту iOS 11.3, обнаружили в коде упоминания термин modern iPad («современный iPad»). Подобное обозначение также использовалось в Apple для того, чтобы различать iPhone X с Face ID и iPhone 8 со дактилоскопом. Корпорация создает также обновленный стилус Apple Pencil с новыми программными инструментами, они расширяют возможности использования нового iPad Pro.
Новый планшет, имеющий дизайн и технологии от iPhone X, может получить систему Face iD, а также камеру TrueDepth. Эксперты предположили, что планшет дизайнеры выполнят в стиле флагманского смартфона. На презентации производитель покажет изделие с более тонкими рамками и традиционным козырьком, имеющегося у iPhone X. Новый девайс не будет иметь кнопку со сканером отпечатков пальцев. Согласно имеющейся в Сети информации, подтверждается бета-версия операционной системы iOS 11.3.
Инженеры-разработчики, получившие доступ к тестовому варианту iOS 11.3, обнаружили в коде упоминания термин modern iPad («современный iPad»). Подобное обозначение также использовалось в Apple для того, чтобы различать iPhone X с Face ID и iPhone 8 со дактилоскопом. Корпорация создает также обновленный стилус Apple Pencil с новыми программными инструментами, они расширяют возможности использования нового iPad Pro.
Автор: Семен Зайцев