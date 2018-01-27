Энтузиасты показали на видео, как обманули Face ID в iPhone X при помощи своих ягодиц
Энтузиасты обманули самую безопасную функцию Face ID, встроенную в iPhone X, при помощи своих ягодиц. Шуточный ролик, показывающий, как разблокировать устройства от Apple, появился на YouTube-канале Something Picnic.
Видео создано в лучших традициях презентационных тизеров корпорации Apple. При первом взгляде пользователям кажется, что разработчики готовят к выпуску новую системы для биометрической аутентификации. Сомнения возникают при прочтении прогнозов аналитиков, не предвещающих скорый выход новых систем защиты девайсов.
Энтузиасты назвали свою оригинальную разработку Ass ID. Пользователи отметили, что считают свои ягодицы уникальными и неповторимыми, но не думают, что такая система идентификации когда-нибудь будет встроена в «яблочные» смартфоны и другие гаджеты.
Ранее простое обновление вывело из строя Face ID.
Видео создано в лучших традициях презентационных тизеров корпорации Apple. При первом взгляде пользователям кажется, что разработчики готовят к выпуску новую системы для биометрической аутентификации. Сомнения возникают при прочтении прогнозов аналитиков, не предвещающих скорый выход новых систем защиты девайсов.
Энтузиасты назвали свою оригинальную разработку Ass ID. Пользователи отметили, что считают свои ягодицы уникальными и неповторимыми, но не думают, что такая система идентификации когда-нибудь будет встроена в «яблочные» смартфоны и другие гаджеты.
Ранее простое обновление вывело из строя Face ID.
Автор: Джанабилова Татьяна П