В Дублине очевидцы засняли на видео НЛО с прожектором
В Дублине был замечен НЛО с прожектором. Очевидцы разместила фото объекта в интернете.
Отмечается, что загадочное явление случилось в вечернее время. Многие посчитали НЛО кораблем пришельцев. Объект висел в воздухе порядка 30 секунд прежде чем начать двигаться на высокой скорости.
Как отмечают зарубежные СМИ со ссылкой на очевидцев НЛО беспорядочно метался в воздухе, после чего бесследно пропал. Это стал одним из наиболее обсуждаемых событий среди западных пользователей соцсетей. В самом скором времени собственный вердикт касательно увиденного будет выдвинут уфологами.
Отмечается, что загадочное явление случилось в вечернее время. Многие посчитали НЛО кораблем пришельцев. Объект висел в воздухе порядка 30 секунд прежде чем начать двигаться на высокой скорости.
Как отмечают зарубежные СМИ со ссылкой на очевидцев НЛО беспорядочно метался в воздухе, после чего бесследно пропал. Это стал одним из наиболее обсуждаемых событий среди западных пользователей соцсетей. В самом скором времени собственный вердикт касательно увиденного будет выдвинут уфологами.
Автор: Валерий Антонов