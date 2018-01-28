Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018
exclusive / Технологии

Компания Intel пообещала выпустить «неуязвимые» процессоры в 2018 году
До конца 2018 года компания Intel намерена выпустить абсолютно новые процессоры, в которых на уровне архитектуры устранит уязвимости Spectre и Meltdown. Об этом рассказало руководство производителя.

Компания Intel пообещала выпустить «неуязвимые» процессоры в 2018 году


В начале января нынешнего года специалисты по информбезопасности сообщили о присутствии двух уязвимостях в большинстве чипсетов Intel, AMD и ARM. Они получили названия Meltdown и Spectre. За счет данных багов пользователь может получить доступ к кэшу процессора и оперативной памяти. Также практически невозможно отследить хакерскую атаку, осуществляемую с помощью данных уязвимостей.

Разработчики ПО уже выпустили обновления своих программ, однако на ряде устройств данные патчи спровоцировали отказ драйверов устройство. На данный момент неизвестно, как специалисты Intel будут устранять уязвимости. Предположительно, изменения будут внесены в архитектуры процессоров Cannon Lake и Cascade Lake-X.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 02:01
Читайте также
Депутат ВР Украины: Сохранить Крым в 2014 году
В Новосибирске мороз превратил подъезд дома в
В Уфе жителей напугал гигантский столб пара над
В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
СМИ: Мелания Трамп 3 дня не ночует в Белом доме
Житель Омской области выловил рогатых хищных рыб
Курсанты из Калининграда сняли второй клип под
Секс-кукла Диана Шурыгина переспит с любым
СМИ: МВД Украины создаст специальные
Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои
Умер известный журналист Борис Туманов
Петр Порошенко поддержал новые санкции США против
Добавление комментария
Последние новости
28.01, 12:00 В Волгограде автоледи пострадала при столкновении Matiz
28.01, 11:51 В Санкт-Петербурге подростка с разбитой головой
28.01, 11:45 В Кемерово 43-летний мужчина погиб после падения с
28.01, 11:37 Альбина Джанабаева рассказала фанатам о пользе завтрака
28.01, 11:30 В Новосибирске четверо человек пострадали в ДТП с
28.01, 11:20 В Пензе жильцов дома эвакуировали из-за подозрительного
28.01, 11:15 Депутат ВР Украины: Сохранить Крым в 2014 году можно
28.01, 11:05 Анастасия Костенко показала фото в свадебном платье
28.01, 11:00 В Приморье человек сгорел внутри вагона на
28.01, 10:45 Конспирологи: Нибиру в скором времени станет видимой
28.01, 10:30 СМИ: К Земле приближается объект способный создать
28.01, 10:26 Ольга Бузова в бикини показала сексуальное фото из душа
28.01, 10:16 В Новосибирске мороз превратил подъезд дома в ледяную
28.01, 10:15 Александр Ревва в юбке поймал 15-килограммовую макрель
28.01, 09:59 Ученые: Сахар может облегчить симптомы атеросклероза
28.01, 09:43 В Уфе жителей напугал гигантский столб пара над ТЭЦ-5 в
28.01, 09:33 Xiaomi Mi 7 может пропустить выставку MWC-2018
28.01, 09:30 Кроссовер Hyundai ix35 получил турбированный мотор
28.01, 09:14 Уфологи обнаружили на видео NASA летающий над
28.01, 09:09 В Воронежской области в ДТП погиб человек, семь