Очевидцы: В Москве «заминировали» Киевский вокзал
В Москве неизвестные «заминировали» здание Киевского вокзала. Сведения в соцсетях оставляют очевидцы.
Сообщается, диспетчерская служба МВД приняла анонимный звонок об угрозе взрыва вокзала. Полицейские, прибыв на место, без паники эвакуировали посетителей и сотрудников учреждения. Сейчас здание обследуют кинологи с собаками, обученными отыскивать взрывные устройства.
Ранее эвакуировали Курский вокзал.
Сообщается, диспетчерская служба МВД приняла анонимный звонок об угрозе взрыва вокзала. Полицейские, прибыв на место, без паники эвакуировали посетителей и сотрудников учреждения. Сейчас здание обследуют кинологи с собаками, обученными отыскивать взрывные устройства.
Ранее эвакуировали Курский вокзал.
Автор: Джанабилова Татьяна П