Тимур Батрутдинов поблагодарил Ольгу Бузову за отличный отпуск
Известный комик Тимур Батрутдинов выразил коллеге по цеху и подруге Ольге Бузовой благодарность за совместно проведенный отпуск. Трогательное обращение к теледиве он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
По словам Батрутдинова, он понял, что, несмотря на то, что знает Ольгу Бузову уже 13 лет, впервые с ней познакомился именно в Таиланде. Артист заметил, что отпуск, проведенный в ее обществе, был просто невероятным. Бывший герой шоу «Холостяк» очень рад, что позвонил Бузовой перед вылетом в Пхукет. Он добавил, что те четыре дня, когда знаменитости случайно не встречались, оказались самыми спокойными и скучными.
«Для меня Пхукет - это ты!) До встречи в Москве!», - завершил свой пост Батрутдинов. Свою публикацию резидент Comedy Club сопроводил совместной фотографией с Ольгой Бузовой, сделанной в рамках одной из поездок на яхте. Пользователи сразу поспешили спросить у знаменитости, не появились ли у него чувства к звезде «Дома-2». Однако Батрутдинов никак не ответил на эти многочисленные вопросы.
По словам Батрутдинова, он понял, что, несмотря на то, что знает Ольгу Бузову уже 13 лет, впервые с ней познакомился именно в Таиланде. Артист заметил, что отпуск, проведенный в ее обществе, был просто невероятным. Бывший герой шоу «Холостяк» очень рад, что позвонил Бузовой перед вылетом в Пхукет. Он добавил, что те четыре дня, когда знаменитости случайно не встречались, оказались самыми спокойными и скучными.
«Для меня Пхукет - это ты!) До встречи в Москве!», - завершил свой пост Батрутдинов. Свою публикацию резидент Comedy Club сопроводил совместной фотографией с Ольгой Бузовой, сделанной в рамках одной из поездок на яхте. Пользователи сразу поспешили спросить у знаменитости, не появились ли у него чувства к звезде «Дома-2». Однако Батрутдинов никак не ответил на эти многочисленные вопросы.
Автор: Валерия Орлова