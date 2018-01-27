В Приморском крае школьница упала из окна пятого этажа
В Приморском крае бригада «скорой помощи» доставила в одну из региональных больниц девочку, у неё диагностированы серьёзные травмы. Они получены в результате падения школьницы из окна квартиры многоквартирного дома, с пятого этажа.
Врачи, осмотрев пациентку, установили у пострадавшей открытые переломы обеих ног, множественные ушибы, ссадины и обморожение ступней. Школьницу, находившуюся в состоянии травматического шока, доставили в реанимационное отделение стационарного медицинского учреждения.
Согласно предварительным данным, полиция в качестве базовой версии произошедшего считает несчастный случай. Местными правоохранительными органами проводится доследственная проверка.
Врачи, осмотрев пациентку, установили у пострадавшей открытые переломы обеих ног, множественные ушибы, ссадины и обморожение ступней. Школьницу, находившуюся в состоянии травматического шока, доставили в реанимационное отделение стационарного медицинского учреждения.
Согласно предварительным данным, полиция в качестве базовой версии произошедшего считает несчастный случай. Местными правоохранительными органами проводится доследственная проверка.
Автор: Семен Зайцев