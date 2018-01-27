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Ольга Бузова и Оксана Самойлова устроили «битву купальников»
Ольга Бузова и Оксана Самойлова в этом году устроили «битву купальников». Нешуточная «схватка» развернулась в микроблоге Instagram.

Ольга Бузова и Оксана Самойлова устроили «битву купальников»


После Нового года российские звезды сбежали от суровых морозов в теплые страны, поближе к морю и солнцу. С этого момента их аккаунты запестрели яркими фотографиями с полуобнаженными телами.

Полина Гагарина сняла шуточный ролик, в котором показала ассортимент своих купальных костюмов. Ольга Бузова демонстрировала свои мини-бикини на многочисленных снимках. Отличилась от коллег 29-летняя модель Оксана Самойлова, показав фото в таком же наряде, как и экс-супруга Дмитрия Тарасова. Звезда предложила фанатам определить, кому "лоскуток ткани" идет больше.

Многодетная мама придерживается правильного питания, регулярно посещает спортивный зал, поэтому уверена в своем стальном прессе в отличии от Бузовой, не утруждающей себя тренировками.

Ранее Бузова поделила Россию.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 23:41
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