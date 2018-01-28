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Ученые в течение трех лет подтвердят либо опровергнут существование Нибиру в поясе Койпера
В Сети продолжают обсуждать существование планеты Нибиру. Невзирая на достаточно абсурдные заявления конпирологов, астрофизики считают, что некий объект на периферии Солнечной системы все же может быть найден. Точно дать ответ относительно существования Нибиру ученые готовятся в течение трех лет.

Ученые в течение трех лет подтвердят либо опровергнут существование Нибиру в поясе Койпера


Отмечается, что древние вавилоняне считали будто некий космический объект провоцирует сильные землетрясения с периодичностью в 2 тысячи лет. В частности, они были уверены, что его орбита отличается прочих космических тел. Ученые считают, что если Нибиру существует, эта планета находится в поясе Койпера.

Большая часть теоретиков описывает приближение Нибиру к Земле как трагическую картину. Многие выразили уверенность, что на сегодня планета Х продолжает приближаться, а на горизонт е появится до завершения текущего года. NASA вместе с правительствами, по мнению конспирологов, скрывают правду о Нибиру, однако никаких доказательств этому не приводят.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 02:21
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