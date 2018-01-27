Автопроизводитель Haval выпустит конкурента Ford Ranger
Вскоре жители Австралии смогут приобрести новый внедорожник от китайского автопроизводителя Haval. Предполагается, что автомобиль будет значительно дешевле, чем его конкурент Ford Ranger, но при этом c похожими параметрами.
Китайский премиум автопроизводитель Haval готовит к выходу конкурента Ford Ranger. Дочерняя компания Great Wall планирует начать с покорения этой моделью австралийского авторынка.
Стоит отметить, что корпорация Great Wall уже делала попытки проникнуть на данный континент, но австралийцев не устроили плохие результаты крэш-тестов. Именно поэтому автомобилей этого производителя не больше полпроцента от всех авто в этой стране.
Не зря в этот раз Great Wall сделали ставку на внедорожники, которые довольно востребованы в Австралии. Вскоре компания предложит местным жителям пикап под маркой Haval, которую они ещё не знают. К 2020 году планируется представить данную модель на мировом авторынке.
Сейчас известно, что параметры новинки будут напоминать Toyota Hilux и Ford Ranger, стоимость которых приблизительно на 20 000 австралийских долларов дороже нового внедорожника Haval.
При покупке китайского авто можно будет сделать выбор между бензиновым, дизельным или гибридным двигателем. Машина сможет буксировать до 3 тонн. Авто изготавливается на абсолютно обновлённой платформе.
Китайский премиум автопроизводитель Haval готовит к выходу конкурента Ford Ranger. Дочерняя компания Great Wall планирует начать с покорения этой моделью австралийского авторынка.
Стоит отметить, что корпорация Great Wall уже делала попытки проникнуть на данный континент, но австралийцев не устроили плохие результаты крэш-тестов. Именно поэтому автомобилей этого производителя не больше полпроцента от всех авто в этой стране.
Не зря в этот раз Great Wall сделали ставку на внедорожники, которые довольно востребованы в Австралии. Вскоре компания предложит местным жителям пикап под маркой Haval, которую они ещё не знают. К 2020 году планируется представить данную модель на мировом авторынке.
Сейчас известно, что параметры новинки будут напоминать Toyota Hilux и Ford Ranger, стоимость которых приблизительно на 20 000 австралийских долларов дороже нового внедорожника Haval.
При покупке китайского авто можно будет сделать выбор между бензиновым, дизельным или гибридным двигателем. Машина сможет буксировать до 3 тонн. Авто изготавливается на абсолютно обновлённой платформе.
Автор: Страхова Дарья