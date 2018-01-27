Елена Ваенга празднует свой 41-ый день рождения
Сегодня, 27 января, известная российская певица Елена Ваега празднует 41-й по счету день рождения. На своей странице в социальной сети Instagram она поблагодарила родных и близких за теплые слова, адресованные ей. Знаменитость подчеркнула, что поздравили только те, кто действительно помнят о празднике.
Певица не зарегистрирована в социальной сети «Вконтакте», администрация которой рассылает уведомления всем друзьям о дне рождения. В сервисе Instagram отсутствует данная опция, поэтому поздравили Ваенгу только самые близкие и верные друзья, за что она выразила им благодарность.
Исполнительница «Шансона» очень счастлива, что имеет такую замечательную семью, которая дороже ей любых подарков. Пара Ваенги решил преподнести дочери собственноручно испеченный торт. Его знаменитость также показала подписчикам.
Пользователи Сети, в свою очередь, присоединились ко всем поздравлениям. Они пожелали кумиру счастья, здоровья, творческих успехов, реализации всего запланированного.
Певица не зарегистрирована в социальной сети «Вконтакте», администрация которой рассылает уведомления всем друзьям о дне рождения. В сервисе Instagram отсутствует данная опция, поэтому поздравили Ваенгу только самые близкие и верные друзья, за что она выразила им благодарность.
Исполнительница «Шансона» очень счастлива, что имеет такую замечательную семью, которая дороже ей любых подарков. Пара Ваенги решил преподнести дочери собственноручно испеченный торт. Его знаменитость также показала подписчикам.
Пользователи Сети, в свою очередь, присоединились ко всем поздравлениям. Они пожелали кумиру счастья, здоровья, творческих успехов, реализации всего запланированного.
Автор: Валерия Орлова