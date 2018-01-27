Петр Порошенко поддержал новые санкции США против России
Петр Порошенко полностью поддерживает новые санкции, введенные США против России. Соответствующее заявление президент Украины сделал в микроблоге Twitter.
«Я согласен с решением Министерства финансов США, сотрудники которого осознали, что пришло время расширить список санкций. Россия должна знать, что грубая агрессия по отношению к Украине не останется незамеченной. После встречи в Давосе я уверен, что наши партнеры продолжат давить на Москву», - написал Порошенко.
Стоит отметить, что 26 января США внесли в новый санкционный список 21 россиянина и украинца, 9 компаний и усилили ограничения по 12 предприятиям. Вашингтон рекомендовал Москве выполнить все пункты Минского соглашения, иначе давление усилится.
«Я согласен с решением Министерства финансов США, сотрудники которого осознали, что пришло время расширить список санкций. Россия должна знать, что грубая агрессия по отношению к Украине не останется незамеченной. После встречи в Давосе я уверен, что наши партнеры продолжат давить на Москву», - написал Порошенко.
Стоит отметить, что 26 января США внесли в новый санкционный список 21 россиянина и украинца, 9 компаний и усилили ограничения по 12 предприятиям. Вашингтон рекомендовал Москве выполнить все пункты Минского соглашения, иначе давление усилится.
Автор: Джанабилова Татьяна П