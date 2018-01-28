Модель Сара Андервуд снялась голой на коне для своих фанатов
Популярная американская модель и профессиональный игрок в покер по совместительству, Джин Андервуд, шокировала своих поклонников, показав голое фото на коне. Снимки, опубликованные, знаменитостью в ее профиле в Instagram, вызвали у пользователей настоящую бурю эмоций.
На сегодняшний день Сара Джин Андервуд увлечена путешествием по всем уголкам нашей планеты и регулярно отчитывается, где бывает. При этом, как и ранее, буквально все фото модели носят пикантный характер. В свою очередь многочисленная армия поклонников выражает только радость при виде новых снимков кумира в нижнем белье, топлес или и вовсе обнаженной.
Фанаты также выражают и переживание за безопасность Сары Андервуд, как в случае с ее голыми фото на коне. Подписчики выразили мнение, что фотографироваться таким вот образом может оказаться опасным, учитывая буйный характер дружелюбных на вид копытных. В свою очередь Сара Андервуд не демонстрирует никакой реакции на проявленную заботу и продолжает публиковаться в своем Instagram провокационные фото.
На сегодняшний день Сара Джин Андервуд увлечена путешествием по всем уголкам нашей планеты и регулярно отчитывается, где бывает. При этом, как и ранее, буквально все фото модели носят пикантный характер. В свою очередь многочисленная армия поклонников выражает только радость при виде новых снимков кумира в нижнем белье, топлес или и вовсе обнаженной.
Фанаты также выражают и переживание за безопасность Сары Андервуд, как в случае с ее голыми фото на коне. Подписчики выразили мнение, что фотографироваться таким вот образом может оказаться опасным, учитывая буйный характер дружелюбных на вид копытных. В свою очередь Сара Андервуд не демонстрирует никакой реакции на проявленную заботу и продолжает публиковаться в своем Instagram провокационные фото.
Автор: Пчелкин Руслан