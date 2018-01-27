Телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников незнанием римских цифр
Ольга Бузова удивила пользователей соцсетей неграмотностью. В Instagram артистка разместила приглашение жителей Йошкар-Олы на спектакль со своим участием в ДК «Икс, икс, икс Победы», имея в виду Дом культуры ХХХ-летия Победы.
В приглашении, озвученном начинающей поп-исполнительницей в видеоролике, её фанаты обнаружили ошибку, допущенную звездой. В социальных сетях появился видеосюжет, в нём Ольга Бузова обращается к подписчикам, анонсируя вечерний концерт в Йошкар-Оле. Телеведущая в кадре заявляет, что выступление состоится во дворце «Икс-Икс-Икс Победы». Фолловеры считают, что звезда проекта «Дом-2», испытала некоторые трудности с интерпретацией римского обозначения цифр и чисел.
Поклонники указали своему кумиру на допущенную неточность. В скором времени выложенное в Сеть видео было удалено из Instagram. Пользователи разместили копию записи на YouTube. Подписчики звезды выразили своё мнение в многочисленных комментариях. Концерт Ольги Бузовой в Йошкар-Оле состоялся 26 января.
В приглашении, озвученном начинающей поп-исполнительницей в видеоролике, её фанаты обнаружили ошибку, допущенную звездой. В социальных сетях появился видеосюжет, в нём Ольга Бузова обращается к подписчикам, анонсируя вечерний концерт в Йошкар-Оле. Телеведущая в кадре заявляет, что выступление состоится во дворце «Икс-Икс-Икс Победы». Фолловеры считают, что звезда проекта «Дом-2», испытала некоторые трудности с интерпретацией римского обозначения цифр и чисел.
Поклонники указали своему кумиру на допущенную неточность. В скором времени выложенное в Сеть видео было удалено из Instagram. Пользователи разместили копию записи на YouTube. Подписчики звезды выразили своё мнение в многочисленных комментариях. Концерт Ольги Бузовой в Йошкар-Оле состоялся 26 января.
Автор: Семен Зайцев