Елена Темникова показала идеальную фигуру в белом купальнике и рассказала, что в отпуске фотографируется только на iPhone X
Певица Елена Темникова в отпуске фотографируется только на iPhone X. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Отмечается, что в аэропорт исполнительница собиралась всего за час, поэтому всю профессиональную технику оставила дома. Сейчас Темникова отдыхает на Мальдивах, она с радостью рассказывает фолловерам об отеле, сервисе и показывает невероятные образы в купальниках.
«Все фото в отпуске снимаются на #iphonex, никакой другой профессиональной техники у нас нет (за час собирались в аэропорт и попросту забыли взять все, от дронов до гоупро и нового фотика соньки)», - подписала пост Темникова.
На новом фото экс-солистка группы SEREBRO позирует в белом купальнике на песке. Пользователи отметили, что певица является обладательницей превосходной фигуры. За непродолжительное время публикация знаменитости собрала огромное количество лайков и комментариев.
Отмечается, что в аэропорт исполнительница собиралась всего за час, поэтому всю профессиональную технику оставила дома. Сейчас Темникова отдыхает на Мальдивах, она с радостью рассказывает фолловерам об отеле, сервисе и показывает невероятные образы в купальниках.
«Все фото в отпуске снимаются на #iphonex, никакой другой профессиональной техники у нас нет (за час собирались в аэропорт и попросту забыли взять все, от дронов до гоупро и нового фотика соньки)», - подписала пост Темникова.
На новом фото экс-солистка группы SEREBRO позирует в белом купальнике на песке. Пользователи отметили, что певица является обладательницей превосходной фигуры. За непродолжительное время публикация знаменитости собрала огромное количество лайков и комментариев.
Автор: Валерия Орлова