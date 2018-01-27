Умер известный журналист Борис Туманов
Стало известно о смерти журналиста Бориса Туманова. Он скончался в возрасте 79 лет ночью на субботу.
Причиной смерти названа остановка сердца. Как отметил во время общения с журналистами сын журналиста, гибель мужчины наступила во время пребывания дома в кругу родных.
На личной странице в соцсети он отметил, что сильно жалеет о том, что не успел наговориться с отцом о жизни. Отмечается, что журналист очень любил приключения. Похороны Бориса Туманова планируется провести в понедельник.
Причиной смерти названа остановка сердца. Как отметил во время общения с журналистами сын журналиста, гибель мужчины наступила во время пребывания дома в кругу родных.
На личной странице в соцсети он отметил, что сильно жалеет о том, что не успел наговориться с отцом о жизни. Отмечается, что журналист очень любил приключения. Похороны Бориса Туманова планируется провести в понедельник.
Автор: Валерий Антонов