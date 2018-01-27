В Санкт-Петербург полиция разыскивает пропавшего 11-летнего мальчика
В Санкт-Петербурге полиция объявила о розыске 11-летнего ребенка, пропавшего в Московском районе. Экстренное сообщение о происшествии было получено сотрудниками правоохранительных органов вечером пятницы, 26 января.
Источник в местной полиции рассказал, что накануне 41-летний киргиз сообщил о пропаже своего 11-летнего сына. По словам отца пропавшего мальчика, его ребенок вышел из их квартиры, расположенной по адресу Витебский проспект, 47, около 16:00 во двор, прихватив с собой футбольный мяч. После этого его сына больше никто не видел.
По словам отца ребенка, его чадо было одето в черную вязаную шапку, серую куртку и спортивные штаны. В правоохранительных органах объявили о розыске пропавшего мальчика, а также обратились к жителям Санкт-Петербурга, видевшим его, с просьбой сообщить об этом в полицию.
Источник в местной полиции рассказал, что накануне 41-летний киргиз сообщил о пропаже своего 11-летнего сына. По словам отца пропавшего мальчика, его ребенок вышел из их квартиры, расположенной по адресу Витебский проспект, 47, около 16:00 во двор, прихватив с собой футбольный мяч. После этого его сына больше никто не видел.
По словам отца ребенка, его чадо было одето в черную вязаную шапку, серую куртку и спортивные штаны. В правоохранительных органах объявили о розыске пропавшего мальчика, а также обратились к жителям Санкт-Петербурга, видевшим его, с просьбой сообщить об этом в полицию.
Автор: Пчелкин Руслан