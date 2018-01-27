Наталья Штурм показала на снимке подросшего сына
Известная певица Наталья Штурм показала своим поклонникам подросшего сына. Соответствующий снимок артистка опубликовала в личном профиле в социальной сети Instagram.
Под фото исполнительница отметила, что сумка Chanel у нее настоящая. Правда, подписчики не поняли, зачем она ее взяла с собой, поскольку и Штурм, и сын одеты в спортивном стиле.
«Сын мой; #chanel оригинал (для сплетниц); куртка #berberry оригинал; настроение отличное», - подписала публикацию Штурм.
Однако нашлись и те, кому понравился обнародованный снимок. Они отметили, что мальчик похож на звездную маму.
Под фото исполнительница отметила, что сумка Chanel у нее настоящая. Правда, подписчики не поняли, зачем она ее взяла с собой, поскольку и Штурм, и сын одеты в спортивном стиле.
«Сын мой; #chanel оригинал (для сплетниц); куртка #berberry оригинал; настроение отличное», - подписала публикацию Штурм.
Однако нашлись и те, кому понравился обнародованный снимок. Они отметили, что мальчик похож на звездную маму.
Автор: Валерия Орлова