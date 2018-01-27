Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018
exclusive / Происшествия / Важно

Во Владимирской области школьница избила напавшего на нее насильника
Во Владимирской области школьница, проживающая в Суздальском районе, избила напавшего на нее мужчину. Несовершеннолетняя отбилась от насильника 24 января.

Во Владимирской области школьница избила напавшего на нее насильника


Инцидент произошел, когда девочка возвращалась домой после посещения спортивной секции, где изучает кикбоксинг и рукопашный бой. Внезапно на неё сзади было совершено нападение. Неизвестный мужчина потащил жертву в авто, где намеревался изнасиловать.

Школьница дала напавшему отпор и убежала. Впоследствии обратилась в полицию. В соответствии с имеющимися данными по горячим следам было произведено задержание 54-летнего местного жителя. Отмечается, что ранее он отбывал наказание за подобное преступление. На сегодня подозреваемый пребывает под стражей.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 13:40
Читайте также
В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
СМИ: Мелания Трамп 3 дня не ночует в Белом доме
Житель Омской области выловил рогатых хищных рыб
Курсанты из Калининграда сняли второй клип под
Секс-кукла Диана Шурыгина переспит с любым
СМИ: МВД Украины создаст специальные
Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои
Умер известный журналист Борис Туманов
Петр Порошенко поддержал новые санкции США против
Японская биржа Coincheck потеряла около 400 млн
Алексей Кудрин предупредил о рисках, связанных с
Ресторан с ужином в тишине признан самым
Добавление комментария
Последние новости
27.01, 23:41 Ольга Бузова и Оксана Самойлова устроили «битву
27.01, 23:23 Пикап Ram 1500 2019 презентован в люксовой версии
27.01, 23:01 Инсайдеры подтвердили анонс HTC U12 после MWC 2018
27.01, 22:41 Анна Седокова умилила фанатов фотографией сына
27.01, 22:21 В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
27.01, 22:01 East Coast Defender создал новый автомобиль Project Tuki
27.01, 21:41 Рита Ора показала "голое" фото в меховой шапке
27.01, 21:16 Эксперты: В iPhone 9 Apple увеличит емкость аккумулятора
27.01, 21:11 Google временно распродает Pixel и Pixel XL по цене
27.01, 21:09 Toyota вывела на тесты новое поколение кроссовера Toyota
27.01, 21:01 Учёные: Мастурбация может привести к сердечным
27.01, 20:54 Ученые: Беспилотные парусники будут исследовать
27.01, 20:46 Ученые: Антропогенные аэрозольные наночастицы усилили
27.01, 20:40 Наталья Рудова примерила на себя образ Харли Квинн
27.01, 20:31 Ученые: К 2025 году камеры смартфонов смогут видеть
27.01, 20:30 Экс-участница «Дома-2» Романец посоветовала подписчицам
27.01, 20:22 Снимок Кэти Холмс 20-летней давности восхитил
27.01, 20:13 В Башкирии в многоэтажном доме загорелся лифт
27.01, 20:04 На Ставрополье впала в кому после ДТП 6-летняя девочка
27.01, 19:56 В Сети появился трейлер «лесного хоррора» «Ритуал» от