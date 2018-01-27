Во Владимирской области школьница избила напавшего на нее насильника
Во Владимирской области школьница, проживающая в Суздальском районе, избила напавшего на нее мужчину. Несовершеннолетняя отбилась от насильника 24 января.
Инцидент произошел, когда девочка возвращалась домой после посещения спортивной секции, где изучает кикбоксинг и рукопашный бой. Внезапно на неё сзади было совершено нападение. Неизвестный мужчина потащил жертву в авто, где намеревался изнасиловать.
Школьница дала напавшему отпор и убежала. Впоследствии обратилась в полицию. В соответствии с имеющимися данными по горячим следам было произведено задержание 54-летнего местного жителя. Отмечается, что ранее он отбывал наказание за подобное преступление. На сегодня подозреваемый пребывает под стражей.
Инцидент произошел, когда девочка возвращалась домой после посещения спортивной секции, где изучает кикбоксинг и рукопашный бой. Внезапно на неё сзади было совершено нападение. Неизвестный мужчина потащил жертву в авто, где намеревался изнасиловать.
Школьница дала напавшему отпор и убежала. Впоследствии обратилась в полицию. В соответствии с имеющимися данными по горячим следам было произведено задержание 54-летнего местного жителя. Отмечается, что ранее он отбывал наказание за подобное преступление. На сегодня подозреваемый пребывает под стражей.
Автор: Валерий Антонов