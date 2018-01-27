Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои биткоины по цене 20 тысяч долларов
Сооснователь Apple Стив Возняк по хорошей цене продал все свои биткоины, купленные по 700 долларов за единицу. Соответствующее заявление бизнесмен сделал на конференции NBF, прошедшей в Стокгольме.
Возняк рассказал, что приобретал криптовалюту ради интереса, когда рынок был стабилен. Он экспериментировал, пытаясь понять блокчейн технологии.
«Меня не интересовали потери, и я хорошо заработал, продав биткоины за 20 тыс. долларов. Сейчас мне не хочется становится человеком, который просто смотрит на цифры», - отметил Возняк.
Ранее учредитель Apple рассказал, почему не стал покупать iPhone Х.
Возняк рассказал, что приобретал криптовалюту ради интереса, когда рынок был стабилен. Он экспериментировал, пытаясь понять блокчейн технологии.
«Меня не интересовали потери, и я хорошо заработал, продав биткоины за 20 тыс. долларов. Сейчас мне не хочется становится человеком, который просто смотрит на цифры», - отметил Возняк.
Ранее учредитель Apple рассказал, почему не стал покупать iPhone Х.
Автор: Джанабилова Татьяна П