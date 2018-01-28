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Ученые: «Гормон поцелуя» киспетин влияет на сексуальные расстройства женщин
Ученые из Университета Льежа (Бельгия) обнаружили новые свойства «гормона поцелуя», известного в науке как киспетин. Недавно проведенные исследования показали, что он способен вызвать активность отделов головного мозга, которые отвечают за желание и сексуальное возбуждение.

Ученые: «Гормон поцелуя» киспетин влияет на сексуальные расстройства женщин


Ранее считалось, что «гормон поцелуя» является ответственным за процесс полового созревания, нормальную работу репродуктивной функции. По словам специалистов из Бельгии киспетин способен справляться даже с психосексуальными расстройствами. Речь идет о гиперактивном поведении и низком половом влечении.

Эксперименты проводились на мышах, в ходе них специалисты обнаружили, что химические ароматы выделяют феромоны, которые секретируются мужскими клетками мозга. Они, в свою очередь, передают сигнал другим нервным окончаниям.

Результаты научной работы бельгийцев подтвердили и немцы. По словам ученых из Университета Саарланда до сегодняшнего дня было не понятно, как мозгу удается связывать между собой процессы притяжения, секса и овуляции. Оказалось, что это регулирует молекула цеппетин. Как считают специалисты, открытие новых свойств гормона позволят им разработать идеальный лекарственный препарат для лечения сексуальных расстройств.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 00:01
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