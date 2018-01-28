Эксперты: Рестайлинговый седан Volkswagen Passat GT получил мотор VR6 с двойной компоновкой
Эксперты отметили мотор VR6, его установили на рестайлинговый Volkswagen Passat GT, новинка была презентована в Детройте, на автосалоне, в нынешнем году. «Заряженный» седан укомплектован двигателем с рядной V-образной компоновкой.
Автомобиль создан на основе выпускаемой серийно версии R-Line, машина имеет более массивный передний бампер, кузов получил вставки красного и черного цвета, компактный спойлер и красные тормозные суппорты. Крыша новинки окрашена в черный цвет, машина получила 19-дюймовые легкосплавные дисками. Мотор седана вырабатывает 284 л. с., он сопряжен с 6-скоростной роботизированной трансмиссией DSG.
Эксперты указывают, что спортивная версия имелась и у первой генерации модели, но она был выпущена лишь в одном экземпляре, так как в штаб-квартире концерна решили, что данная версия не будет иметь успех. По плану производителя, заряженный Passat GTI будет популярен, модель представляет собой компромисс между серийным и спортивным автомобилем.
Автомобиль создан на основе выпускаемой серийно версии R-Line, машина имеет более массивный передний бампер, кузов получил вставки красного и черного цвета, компактный спойлер и красные тормозные суппорты. Крыша новинки окрашена в черный цвет, машина получила 19-дюймовые легкосплавные дисками. Мотор седана вырабатывает 284 л. с., он сопряжен с 6-скоростной роботизированной трансмиссией DSG.
Эксперты указывают, что спортивная версия имелась и у первой генерации модели, но она был выпущена лишь в одном экземпляре, так как в штаб-квартире концерна решили, что данная версия не будет иметь успех. По плану производителя, заряженный Passat GTI будет популярен, модель представляет собой компромисс между серийным и спортивным автомобилем.
Автор: Семен Зайцев