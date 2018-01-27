Андрей Разин поделился в Instagram снимком Аллы Пугачёвой 23-летней давности
Андрей Разин поделился в Instagram историческим фотоснимком, на котором Филипп Киркоров, Владимир Пресняков и Алла Пугачёва 23 года назад. Подписчики заметили, что в те времена всё было по-другому и Примадонна сейчас выглядит лучше.
Известный продюсер Андрей Разин поделился с подписчиками Instagram фото 23-летней давности, на котором запечатлены Филипп Киркоров, Владимир Пресняков и Алла Пугачёва. В подписи под постом артист написал «Наши звёзды! 1995 год».
Многие обратили внимание на Примадонну и отметили, что она очень поменялась и спустя столько лет выглядит намного лучше и моложе. А некоторые подписчики с ностальгией заметили, что в те времена было всё по-другому.
Сейчас же Алла Борисовна в браке с Максимом Галкиным, они растят пятилетних двойняшек. Певица навсегда отложила свои фирменные балахоны и выглядит сейчас моложе, чем 20 лет назад. Супруги часто выставляют свои семейные фото в Instagram, где они выглядят счастливыми и молодыми родителями.
Известный продюсер Андрей Разин поделился с подписчиками Instagram фото 23-летней давности, на котором запечатлены Филипп Киркоров, Владимир Пресняков и Алла Пугачёва. В подписи под постом артист написал «Наши звёзды! 1995 год».
Многие обратили внимание на Примадонну и отметили, что она очень поменялась и спустя столько лет выглядит намного лучше и моложе. А некоторые подписчики с ностальгией заметили, что в те времена было всё по-другому.
Сейчас же Алла Борисовна в браке с Максимом Галкиным, они растят пятилетних двойняшек. Певица навсегда отложила свои фирменные балахоны и выглядит сейчас моложе, чем 20 лет назад. Супруги часто выставляют свои семейные фото в Instagram, где они выглядят счастливыми и молодыми родителями.
Автор: Страхова Дарья