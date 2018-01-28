У 50-летнего Филиппа Киркорова в Лос-Анджелесе неожиданно поседела борода
Филипп Киркоров опубликовал новое фото из Лос-Анджелеса, на котором пользователи заметили неожиданную седину на бороде певца. В Instagram артист сообщил, что посетил город с Кристиной Орбакайте.
В Лос-Анджелесе прошла встреча знаменитости с Михаилом Шуфутинским. Несколько фото появились на странице фотоблогов исполнителей. На вопросы подписчиков о седых волосах в бороде Киркорова ответа пока никто не дал.
Некоторые предположили, что певец специально демонстрирует бороду в таком виде для указания на собственный возраст. В честь своего 50-летия в прошлом году он организовал серию концертов «Я». Поклонники отметили, что время не жалеет никого, а Киркоров уже может не красить волосы, а просто показывать естественный цвет волос, свойственный для 50-летнего мужчины.
В Лос-Анджелесе прошла встреча знаменитости с Михаилом Шуфутинским. Несколько фото появились на странице фотоблогов исполнителей. На вопросы подписчиков о седых волосах в бороде Киркорова ответа пока никто не дал.
Некоторые предположили, что певец специально демонстрирует бороду в таком виде для указания на собственный возраст. В честь своего 50-летия в прошлом году он организовал серию концертов «Я». Поклонники отметили, что время не жалеет никого, а Киркоров уже может не красить волосы, а просто показывать естественный цвет волос, свойственный для 50-летнего мужчины.
Автор: Валерий Антонов