Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018
exclusive / Шоу-бизнес / Важно

Виктория Лопырева не считает важным штамп в паспорте
Известная модель и телеведущая Виктория Лопырева дала откровенное интервью, ходе которого рассказала, что для нее абсолютно не важен штамп в паспорте. Также избранница певца Николая Баскова объяснила, почему так быстро сказала ему «да».

Виктория Лопырева не считает важным штамп в паспорте


Летом прошлого года общественность удивила новость о предстоящей свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопырёвой. Фанаты эффектной блондинки совершенно не ожидали, что она скажет «золотому голосу России» заветное «да». По словам знаменитости, почти все свои решения модель привыкла принимать быстро. Сначала к ней поступает информация, она ее считывает и потом происходит то, что кто-то предупреждает ее о хорошем или плохом. Лопырёва быстро может определить ее человек или нет.

Телеведущую совершенно не расстраивает, что свадьбу, запланированную на октябрь прошлого года, пришлось отложить. Как считает модель, бракосочетание не имеет никакого значения. На самом деле, по словам Лопырёвой, важны искренние чувства, взаимоуважение, взаимопонимание.

В будущем знаменитость видит свою жизнь на берегу моря, у нее должно быть собственное дело и много детей.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 01:41
Читайте также
Депутат ВР Украины: Сохранить Крым в 2014 году
В Новосибирске мороз превратил подъезд дома в
В Уфе жителей напугал гигантский столб пара над
В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
СМИ: Мелания Трамп 3 дня не ночует в Белом доме
Житель Омской области выловил рогатых хищных рыб
Курсанты из Калининграда сняли второй клип под
Секс-кукла Диана Шурыгина переспит с любым
СМИ: МВД Украины создаст специальные
Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои
Умер известный журналист Борис Туманов
Петр Порошенко поддержал новые санкции США против
Добавление комментария
Последние новости
28.01, 12:00 В Волгограде автоледи пострадала при столкновении Matiz
28.01, 11:51 В Санкт-Петербурге подростка с разбитой головой
28.01, 11:45 В Кемерово 43-летний мужчина погиб после падения с
28.01, 11:37 Альбина Джанабаева рассказала фанатам о пользе завтрака
28.01, 11:30 В Новосибирске четверо человек пострадали в ДТП с
28.01, 11:20 В Пензе жильцов дома эвакуировали из-за подозрительного
28.01, 11:15 Депутат ВР Украины: Сохранить Крым в 2014 году можно
28.01, 11:05 Анастасия Костенко показала фото в свадебном платье
28.01, 11:00 В Приморье человек сгорел внутри вагона на
28.01, 10:45 Конспирологи: Нибиру в скором времени станет видимой
28.01, 10:30 СМИ: К Земле приближается объект способный создать
28.01, 10:26 Ольга Бузова в бикини показала сексуальное фото из душа
28.01, 10:16 В Новосибирске мороз превратил подъезд дома в ледяную
28.01, 10:15 Александр Ревва в юбке поймал 15-килограммовую макрель
28.01, 09:59 Ученые: Сахар может облегчить симптомы атеросклероза
28.01, 09:43 В Уфе жителей напугал гигантский столб пара над ТЭЦ-5 в
28.01, 09:33 Xiaomi Mi 7 может пропустить выставку MWC-2018
28.01, 09:30 Кроссовер Hyundai ix35 получил турбированный мотор
28.01, 09:14 Уфологи обнаружили на видео NASA летающий над
28.01, 09:09 В Воронежской области в ДТП погиб человек, семь