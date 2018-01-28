Виктория Лопырева не считает важным штамп в паспорте
Известная модель и телеведущая Виктория Лопырева дала откровенное интервью, ходе которого рассказала, что для нее абсолютно не важен штамп в паспорте. Также избранница певца Николая Баскова объяснила, почему так быстро сказала ему «да».
Летом прошлого года общественность удивила новость о предстоящей свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопырёвой. Фанаты эффектной блондинки совершенно не ожидали, что она скажет «золотому голосу России» заветное «да». По словам знаменитости, почти все свои решения модель привыкла принимать быстро. Сначала к ней поступает информация, она ее считывает и потом происходит то, что кто-то предупреждает ее о хорошем или плохом. Лопырёва быстро может определить ее человек или нет.
Телеведущую совершенно не расстраивает, что свадьбу, запланированную на октябрь прошлого года, пришлось отложить. Как считает модель, бракосочетание не имеет никакого значения. На самом деле, по словам Лопырёвой, важны искренние чувства, взаимоуважение, взаимопонимание.
В будущем знаменитость видит свою жизнь на берегу моря, у нее должно быть собственное дело и много детей.
Летом прошлого года общественность удивила новость о предстоящей свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопырёвой. Фанаты эффектной блондинки совершенно не ожидали, что она скажет «золотому голосу России» заветное «да». По словам знаменитости, почти все свои решения модель привыкла принимать быстро. Сначала к ней поступает информация, она ее считывает и потом происходит то, что кто-то предупреждает ее о хорошем или плохом. Лопырёва быстро может определить ее человек или нет.
Телеведущую совершенно не расстраивает, что свадьбу, запланированную на октябрь прошлого года, пришлось отложить. Как считает модель, бракосочетание не имеет никакого значения. На самом деле, по словам Лопырёвой, важны искренние чувства, взаимоуважение, взаимопонимание.
В будущем знаменитость видит свою жизнь на берегу моря, у нее должно быть собственное дело и много детей.
Автор: Валерия Орлова