Рэпер 50 Cent заработал на биткоинах более 7 млн долларов
Рэпер 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон III) рассказал фанатам о своих забытых биткоиновых накоплениях. Продавая один из альбомов за криптовалюту, музыкант заработал более 7 млн долларов.
В 2014 году 50 Cent выпустил очередной альбом, получивший название Animal Ambition. Фанаты могли приобрести пластинку исключительно за электронные деньги. Тогда музыкант выручил 400 тыс. долларов, но не стал производить обмен. Из-за разницы в курсе теперь хип-хоп-исполнитель заработал состояние в 7-8,5 млн долларов.
Три года назад 42-летний Джеймс Джексон находился на гране банкротства. На его счетах было всего 20 млн долларов при долгах в 36 млн долларов. Всего за два года музыканту удалось рассчитаться с кредиторами и снова стать миллионером.
В 2014 году 50 Cent выпустил очередной альбом, получивший название Animal Ambition. Фанаты могли приобрести пластинку исключительно за электронные деньги. Тогда музыкант выручил 400 тыс. долларов, но не стал производить обмен. Из-за разницы в курсе теперь хип-хоп-исполнитель заработал состояние в 7-8,5 млн долларов.
Три года назад 42-летний Джеймс Джексон находился на гране банкротства. На его счетах было всего 20 млн долларов при долгах в 36 млн долларов. Всего за два года музыканту удалось рассчитаться с кредиторами и снова стать миллионером.
Автор: Джанабилова Татьяна П