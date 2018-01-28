Составлен Топ-10 лучших семейных кроссоверов 2018 года
Такая категория авто, как кроссоверы и внедорожники, продемонстрировали на сегодняшний день свою универсальность и в результате спрос на них в последнее время заметно вырос. В связи с этим эксперты провели оценку присутствующих на мировых рынках моделей и выбрали десятку лучших семейных моделей 2018 года.
Благодаря своей вместительности и наличию третьего ряда сидений, в частности, кроссоверы и внедорожники опередили по популярности даже минивэны, за которыми ранее и числилось звание «семейных авто». Это стало причиной заметного роста спроса на паркетники. В роли жюри при составлении Топ-10 лучших семейных кроссоверов 2018 модельного года выступили журналисты авторитетного британского автомобильного издания Autocar.
Первое место в рейтинге досталось паркетнику премиум-класса Audi Q5, который помимо прочих авто присутствует на авторынке России. Этот вариант станет незаменимым при поездках на дальние расстояния. Кроме того, подчеркивается его высокая экономичность, тихий и просторны салон с удобными сидениями.
За лидером следует другой представитель немецкой автомобилестроительной промышленности – BMW X3, отличающийся от предыдущего конкурсанта большей динамичностью. Замыкает тройку лидеров кроссовер Jaguar E-Pace, выделяющийся свойственной моделям британского автозавода роскошью. Четвертое и пятое места заняли Land Rover Discovery и Skoda Kodiaq соответственно.
Благодаря своей вместительности и наличию третьего ряда сидений, в частности, кроссоверы и внедорожники опередили по популярности даже минивэны, за которыми ранее и числилось звание «семейных авто». Это стало причиной заметного роста спроса на паркетники. В роли жюри при составлении Топ-10 лучших семейных кроссоверов 2018 модельного года выступили журналисты авторитетного британского автомобильного издания Autocar.
Первое место в рейтинге досталось паркетнику премиум-класса Audi Q5, который помимо прочих авто присутствует на авторынке России. Этот вариант станет незаменимым при поездках на дальние расстояния. Кроме того, подчеркивается его высокая экономичность, тихий и просторны салон с удобными сидениями.
За лидером следует другой представитель немецкой автомобилестроительной промышленности – BMW X3, отличающийся от предыдущего конкурсанта большей динамичностью. Замыкает тройку лидеров кроссовер Jaguar E-Pace, выделяющийся свойственной моделям британского автозавода роскошью. Четвертое и пятое места заняли Land Rover Discovery и Skoda Kodiaq соответственно.
Автор: Пчелкин Руслан