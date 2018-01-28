Ученые проведут на борту МКС исследования мышечной атрофии
На борту МКС проведут исследования, направленные на изучение мышечной атрофии. Эксперты NASA планируют таким образом разработать методику для увеличения эффективности борьбы против соответствующего явления, с которым приходится сталкиваться астронавтам после пребывания на орбите в условиях невесомости.
Участникам исследования предстоит проверить функционирование комплекса медикаментов, предназначенных для предотвращения, замедления, а также полного устранения атрофии мышц. В то же время отмечается, что это крайне важно не только для борьбы с проблемой в космических условиях, но и для ряда случаев на Земле.
Определенный состав препаратов станет подкожно вводиться в организм при помощи особого устройства, которое станет обеспечивать непрерывное получение организмом лекарства. Ввод медикаментов подобным образом помогает избавиться от необходимости проводить инъекции либо принимать какие-либо таблетки.
Участникам исследования предстоит проверить функционирование комплекса медикаментов, предназначенных для предотвращения, замедления, а также полного устранения атрофии мышц. В то же время отмечается, что это крайне важно не только для борьбы с проблемой в космических условиях, но и для ряда случаев на Земле.
Определенный состав препаратов станет подкожно вводиться в организм при помощи особого устройства, которое станет обеспечивать непрерывное получение организмом лекарства. Ввод медикаментов подобным образом помогает избавиться от необходимости проводить инъекции либо принимать какие-либо таблетки.
Автор: Валерий Антонов