Звезда фильма «Оттепель» Александр Яценко сравнил смерть близких с тяжелым испытанием
Звезда фильма «Оттепель» Александр Яценко сравнил смерть близких с тяжелым испытанием. Откровения актера прозвучали в одном из последних интервью.
Яценко не охотно идет на контакт с корреспондентами, но иногда открывает душу, рассказывая о смерти родителей, методах воспитания сына Мирослава, ссорах с супругой Марусей.
В прошлом году артист похоронил отца, который стал болеть после смерти супруги. Его перестали интересовать какие-либо события, поэтому Яценко отправился в Волгоград, чтобы поддержать родного человека. Как оказалось, эта встреча стала последней.
«Папа две недели пролежал в больнице после инсульта. Мы с сестрой были рядом. После выписки я уехал в Москву на съемки, а 4 апреля его не стало. Еще в больнице он сказал мне на ухо, что не хочет больше бороться», - рассказал актер.
Яценко не охотно идет на контакт с корреспондентами, но иногда открывает душу, рассказывая о смерти родителей, методах воспитания сына Мирослава, ссорах с супругой Марусей.
В прошлом году артист похоронил отца, который стал болеть после смерти супруги. Его перестали интересовать какие-либо события, поэтому Яценко отправился в Волгоград, чтобы поддержать родного человека. Как оказалось, эта встреча стала последней.
«Папа две недели пролежал в больнице после инсульта. Мы с сестрой были рядом. После выписки я уехал в Москву на съемки, а 4 апреля его не стало. Еще в больнице он сказал мне на ухо, что не хочет больше бороться», - рассказал актер.
Автор: Джанабилова Татьяна П