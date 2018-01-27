В Цюрихе представили электромобиль Microline
В Цюрихе презентовали электромобиль Microline. Концепт ранее, в 2016 году, представили в Женеве. Предсерийный вариант новинки обещали показать во Франкфурте в 2017 году, но при транспортировке были повреждены матрицы кузова.
Электромобиль Microline в скором времени начнут производить серийно, машина особо малого класса собрана на основе западногерманского BMW Isetta, массово производившегося в 50-х годах ХХ столетия. Транспортное средство представляет собой квадроцикл модели L7e. Компактный электрокар имеет спереди распашную дверь, открывающейся в сторону, на ней закреплено рулевое управление.
Для данной модели не нужны водительские права. Мощность бензинового двигателя новинки составляет 20 л. с. Максимальная скорость Microline не превышает 90 км/ч. Компания собрала 4,6 тыс. предварительных заказов, стоимость модели в странах Европы составляет 12 тыс. евро.
Электромобиль Microline в скором времени начнут производить серийно, машина особо малого класса собрана на основе западногерманского BMW Isetta, массово производившегося в 50-х годах ХХ столетия. Транспортное средство представляет собой квадроцикл модели L7e. Компактный электрокар имеет спереди распашную дверь, открывающейся в сторону, на ней закреплено рулевое управление.
Для данной модели не нужны водительские права. Мощность бензинового двигателя новинки составляет 20 л. с. Максимальная скорость Microline не превышает 90 км/ч. Компания собрала 4,6 тыс. предварительных заказов, стоимость модели в странах Европы составляет 12 тыс. евро.
Автор: Семен Зайцев