В Женеве покажут серийный кроссовер Lexus UX
В Женеве пройдет презентация серийного кроссовера Lexus UX. На страницах зарубежных изданий отмечают, что новинка будет наименьшим по габаритам представителем своего класса в составе продукции бренда, а также разместится на позицию ниже Lexus NX.
Отмечается, что новинка пока освещена крайне мало, однако Йошихиро Савва, вице-президент компании Lexus, до этого подтвердил одобрение выпуска модели UX в серийной модификации. Топ-менеджер намекнул, что новинка в скором времени может быть представлена официально.
Помимо этого, Джефф Бракен, возглавляющий офис Lexus в США, отметил желание клиентов и дилеров на территории американского рынка видеть подобный автомобиль в составе линейке бренда. Недавно марка провела в США регистрацию товарных имен Lexus UX 200, UX 250, а также UX 250h. Предположительно, линейку двигателей дополнят при помощи 4-цилиндровых силовых агрегатов, а также гибридной установкой.
Отмечается, что новинка пока освещена крайне мало, однако Йошихиро Савва, вице-президент компании Lexus, до этого подтвердил одобрение выпуска модели UX в серийной модификации. Топ-менеджер намекнул, что новинка в скором времени может быть представлена официально.
Помимо этого, Джефф Бракен, возглавляющий офис Lexus в США, отметил желание клиентов и дилеров на территории американского рынка видеть подобный автомобиль в составе линейке бренда. Недавно марка провела в США регистрацию товарных имен Lexus UX 200, UX 250, а также UX 250h. Предположительно, линейку двигателей дополнят при помощи 4-цилиндровых силовых агрегатов, а также гибридной установкой.
Автор: Валерий Антонов