Уфологи обнаружили на Меркурии следы местных инопланетных жителей
Уфологов заставляют всерьёз задуматься следы меркурианцев, присутствующие на Меркурии. На планете, которая ближе всех находится к Солнцу, исследователи обнаружили гору, возведенную инопланетянами.
В последнее время внимание ученых переключилось с Марса на Меркурий. Причиной таких действий послужило стремительное и пристальное отслеживание планеты сотрудниками американского космического агентства NASA. Исследователи намерены выяснить, откуда на Меркурии появляется атмосфера, которая тут же теряется в условиях малой гравитации.
Что касается уфологов, то они стараются быстро находить объяснение всем тайнам небесных тел. Как заявляют конспирологи, Меркурий является обитаемой планетой. Например, Скотт Уоринг нашел на фотографиях, переданных на Землю космическими аппаратами, следы меркурианцев а также искусственно возведенную гору.
На снимке присутствует резкое поднятие местности с ярко выраженными склонами и подножием на обратной стороне. Вероятно, гору возвели представители инопланетного разума. Отмечается, что с мнением Уоринга согласны и иные авторитетные искатели неизведанного.
В последнее время внимание ученых переключилось с Марса на Меркурий. Причиной таких действий послужило стремительное и пристальное отслеживание планеты сотрудниками американского космического агентства NASA. Исследователи намерены выяснить, откуда на Меркурии появляется атмосфера, которая тут же теряется в условиях малой гравитации.
Что касается уфологов, то они стараются быстро находить объяснение всем тайнам небесных тел. Как заявляют конспирологи, Меркурий является обитаемой планетой. Например, Скотт Уоринг нашел на фотографиях, переданных на Землю космическими аппаратами, следы меркурианцев а также искусственно возведенную гору.
На снимке присутствует резкое поднятие местности с ярко выраженными склонами и подножием на обратной стороне. Вероятно, гору возвели представители инопланетного разума. Отмечается, что с мнением Уоринга согласны и иные авторитетные искатели неизведанного.
Автор: Валерия Орлова