В Москве мать 14-летней девочки обвинила в четырехкратном изнасиловании пятерых подростков
В Москве мать 14-летней девочки обвинила в четырехкратном изнасиловании пятерых подростков. Сведения о деталях инцидента появились на портале РЕН.
Сообщается, 28 декабря двое злоумышленников напали на девочку в подъезде многоквартирного дома. 19 января эти же юноши изнасиловали ее около одного из местных магазинов, снимая происходящее на видео. На следующий день пострадавшая вновь подверглась нападению. На этот раз к двум преступникам присоединились еще двое неизвестных. В последнем изнасиловании участвовали уже пятеро подростков.
Сотрудники МВД по заявлению матери пострадавшей завели уголовное дело. Девочка смогла назвать имена обидчиков и рассказала, что перед половым актом ее силой поили спиртными напитками. Расследование не окончено, идет доследственная проверка.
Ранее москвичка обвинила соседа в изнасиловании.
Сообщается, 28 декабря двое злоумышленников напали на девочку в подъезде многоквартирного дома. 19 января эти же юноши изнасиловали ее около одного из местных магазинов, снимая происходящее на видео. На следующий день пострадавшая вновь подверглась нападению. На этот раз к двум преступникам присоединились еще двое неизвестных. В последнем изнасиловании участвовали уже пятеро подростков.
Сотрудники МВД по заявлению матери пострадавшей завели уголовное дело. Девочка смогла назвать имена обидчиков и рассказала, что перед половым актом ее силой поили спиртными напитками. Расследование не окончено, идет доследственная проверка.
Ранее москвичка обвинила соседа в изнасиловании.
Автор: Джанабилова Татьяна П