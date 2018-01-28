Стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019 составит $25 тысяч
В рамках автосалона в Детройте в начале 2018 года был представлен новый внедорожник Jeep Cherokee 2019. На рынке США автомобиль можно приобрести за 25 190 долларов, а это в переводе на рубли по актуальному курсу составляет 1 430 000.
Отмечается, что ценник указан за базовый вариант Jeep Cherokee 2019. Это на 300 долларов дешевле, чем модель нынешней генерации. Базовое исполнение автомобиля обзаведется светодиодной оптикой, кондиционером, 7-дюймовым мультимедийным центром и шестью динамиками встроенной аудиосистемы.
Более улучшенный вариант Jeep Cherokee 2019 обойдется в 27 690 долларов. К списке оснащения добавятся: 17-дюймовые колесные диски, тонированные стекла и отделка сидений виниловой тканью.
Если говорить о топовом исполнении Jeep Cherokee Overland, то за нее покупателям придется заплатить почти 39 000 долларов. Так, внедорожник наградят вентилируемыми сиденьями из кожи, 19-дюймовыми дисками, рулевым колесом с деревянными вставками, модной аудиосистемой и штатной навигацией.
Отмечается, что в стандартном варианте новинка доступно только с передним приводом. За полный нужно доплатить 1 500 долларов.
Отмечается, что ценник указан за базовый вариант Jeep Cherokee 2019. Это на 300 долларов дешевле, чем модель нынешней генерации. Базовое исполнение автомобиля обзаведется светодиодной оптикой, кондиционером, 7-дюймовым мультимедийным центром и шестью динамиками встроенной аудиосистемы.
Более улучшенный вариант Jeep Cherokee 2019 обойдется в 27 690 долларов. К списке оснащения добавятся: 17-дюймовые колесные диски, тонированные стекла и отделка сидений виниловой тканью.
Если говорить о топовом исполнении Jeep Cherokee Overland, то за нее покупателям придется заплатить почти 39 000 долларов. Так, внедорожник наградят вентилируемыми сиденьями из кожи, 19-дюймовыми дисками, рулевым колесом с деревянными вставками, модной аудиосистемой и штатной навигацией.
Отмечается, что в стандартном варианте новинка доступно только с передним приводом. За полный нужно доплатить 1 500 долларов.
Автор: Валерия Орлова