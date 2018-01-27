В Самаре на Московском шоссе произошло массовое ДТП
На Московском шоссе произошло массовое ДТП, о подробностях которого стало известно от официального источника в ГУ МВД Самарской области. Авария произошла с участием четырех авто, среди которых сотрудники полиции назвали предположительного виновника.
Согласно предварительной версии сотрудников ГУ МВД Самарской области, ДТП спровоцировал водитель за рулем Nissan 350Z. Инцидент в районе 52 дома по Московскому шоссе зафиксировали в пятницу, около 20:30. Предполагается, что 26-летний автомобилист за рулем японского спорткара выскочил на встречную, где допустил столкновение с ВАЗ 2112.
Следом Nissan 350Z отлетел в сторону Chevrolet из таксомоторной службы, толкнув его в сторону KIA. Результатом массовой аварии стало получение травм тремя пассажирами и водителем такси, отказавшихся от госпитализации. В отношении водителя Nissan сотрудники правоохранительных органов возбудили дела об административных правонарушениях.
Согласно предварительной версии сотрудников ГУ МВД Самарской области, ДТП спровоцировал водитель за рулем Nissan 350Z. Инцидент в районе 52 дома по Московскому шоссе зафиксировали в пятницу, около 20:30. Предполагается, что 26-летний автомобилист за рулем японского спорткара выскочил на встречную, где допустил столкновение с ВАЗ 2112.
Следом Nissan 350Z отлетел в сторону Chevrolet из таксомоторной службы, толкнув его в сторону KIA. Результатом массовой аварии стало получение травм тремя пассажирами и водителем такси, отказавшихся от госпитализации. В отношении водителя Nissan сотрудники правоохранительных органов возбудили дела об административных правонарушениях.
Автор: Пчелкин Руслан