В Челябинске посетители ночного клуба пострадали при поножовщине
В Челябинске ссора посетителей ночного клуба закончилась поножовщиной. Инцидент был зафиксирован в заведении, расположенном на улице Труда. Эту информацию подтверждают правоохранительные органы.
Конфликт между посетителями завязался на танцполе. Несколько мужчин начали ссориться по неизвестной причине. Когда двое из них вышли покурить, третий напал на них с ножом. Обидчик нанес посетителям ночного клуба ранения в область спины, после чего скрылся.
Отмечается, что до приезда скорой помощи пострадавшие потеряли много крови, один из них сейчас находится в больнице. Выяснением обстоятельств случившегося занимается местная полиция.
Конфликт между посетителями завязался на танцполе. Несколько мужчин начали ссориться по неизвестной причине. Когда двое из них вышли покурить, третий напал на них с ножом. Обидчик нанес посетителям ночного клуба ранения в область спины, после чего скрылся.
Отмечается, что до приезда скорой помощи пострадавшие потеряли много крови, один из них сейчас находится в больнице. Выяснением обстоятельств случившегося занимается местная полиция.
Автор: Валерия Орлова