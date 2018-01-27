Власти Приморья показали видео с пропавшего судна «Восток»
Власти Приморья показали ужасающее видео с пропавшего 25 января судна «Восток». Краболов исчез с радаров при заходе в порт Зарубино из Японского моря. Короткий ролик появился на официальном сайте краевой администрации.
«Страшный ливень ждал нас по дороге в Зарубино. Внизу все залито, пришлось подняться на мостик. Всем привет, сейчас будем как-то прорываться через стихию», - рассказывает человек на борту, которому удалось запечатлеть происходящее на телефон.
На кадрах видно, что «Восток» оброс льдом, вокруг темнота, слышен свист сильного ветра, падает мокрый снег. Спасатели и авиация продолжают поиски 20 рыбаков. Удалось поднять несколько плотов и жилетов, но люди не обнаружены.
«Страшный ливень ждал нас по дороге в Зарубино. Внизу все залито, пришлось подняться на мостик. Всем привет, сейчас будем как-то прорываться через стихию», - рассказывает человек на борту, которому удалось запечатлеть происходящее на телефон.
На кадрах видно, что «Восток» оброс льдом, вокруг темнота, слышен свист сильного ветра, падает мокрый снег. Спасатели и авиация продолжают поиски 20 рыбаков. Удалось поднять несколько плотов и жилетов, но люди не обнаружены.
Автор: Джанабилова Татьяна П